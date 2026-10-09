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Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизеля

Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизеля

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Минфин США 9 октября объявил, что выдаст временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

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