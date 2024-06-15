Фотовыставка “Виртуального музея наличников” Ивана Хафизова проходит на Роза Хутор 🗓 Ежедневно, 10:00-20:00 📍 Роза Долина 560, этнопарк “Моя Россия” Экспозиция снимков находится рядом с колоннад.
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Фотовыставка “Виртуального музея наличников” Ивана Хафизова проходит на Роза Хутор 🗓 Ежедневно, 10:00-20:00 📍 Роза Долина 560, этнопарк “Моя Россия” Экспозиция снимков находится рядом с колоннад.