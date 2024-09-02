Инвесторы «Гринвича» отсудили зависшие в бельгийском банке $4,8 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. Арбитражный суд потребовал от бельгийского Euroclear Bank выплатить доход по облигациям за апрель – май 2022 года екатеринбургской управляющей компании «ИТС-Групп».
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