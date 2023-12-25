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Глава Рособрнадзора выступил против отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора выступил против отмены ЕГЭ

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора, высказал свое мнение по поводу призывов к отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявив, что в этом нет необходимости, так как сейчас экзамен проходит объективно.

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