Глава Рособрнадзора выступил против отмены ЕГЭ

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора, высказал свое мнение по поводу призывов к отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявив, что в этом нет необходимости, так как сейчас экзамен проходит объективно.
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