В Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 644 украинских беспилотника над регионами страны.
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