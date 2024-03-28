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Академик РАН Сергей Алдошин: Вернуть утраченные технологии – главная задача

Академик РАН Сергей Алдошин: Вернуть утраченные технологии – главная задача

Академик РАН Сергей Алдошин: Вернуть утраченные технологии – главная задача2 дня назад 1,3K прочитали Чем химическая физика отличается от физической химии? Что общего между хоккейной клюшкой и «чёрным крылом» современного истребителя? На каком топливе будут ездить автомобили будущего? На эти и другие вопросы главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ  отвечает российский учёный, специалист в области химической физики, кристаллохимии, химии твёрдого тела и квантовой химии, доктор химических наук, академик РАН Сергей АЛДОШИН.

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