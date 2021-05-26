Компании с мировым именем доверили России свои разработки, а вы всё поддакиваете байкам о "стране-бензоколонке"

Медвежий уголПолитикаКомпании с мировым именем доверили России свои разработки, а вы всё поддакиваете байкам о "стране-бензоколонке" На западе Принято считать, что у нас нет никаких научных разработок в области высоких технологий.Вернуться к статье308НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССР«...Компании с мировым именем доверили России свои разработки...» И? Ждём повышения уровня жизни? Благосостояния? Америку открыли...Сколько НАШИХ мозгов утекло за рубеж и теперь трудится на стороне, а не дома? А то «У компании Google с 2006-го года работали аж две команды разработчиков - в Санкт-Петербурге и Москве и штат собирались увеличить ВТРОЕ...» Нам-то простым людям ни холодно, ни жарко от этих дифирамбов. Да ну вас.Александр АлександровДа ну Вас! То, что русские люди именно работают в этих фирмах, не выезжая из России, Вы конечно не заметили... Работают люди, получают хорошую зарплату. То, что количество неимущих с 2000-го года уменьшилось почти втрое, тоже пролетело как-то мимо Вас...Андрей СергеевичА результат их труда, в обмен на зеленые фантики, принадлежит пиндосам... И за этот результат пиндосы получат прибыль, в том числе и с россиян. Да бывший русский Сергей Брин, основатель гугла, ныне американец, украл у народов мира 68 миллиардов долларов. А Аркадий Волож, русский основатель яндекса, лишь 1,5 миллиарда долларов. Да, еще... около 6% яндекса принадлежит пиндосам. ... Для чего продавать сырьё за бугор? У нас что, бензин как в Венесуэле по 66 копеек или газ как в Туркменистане бесплатен для населения ??? Использование иностранной валюты это вообще - преступление!!!Pciha IvanovaЧубайс отметил число бедных в России в 2020 году в 20 000 000. Это в трое меньше чего? Общего числа россиян?Александр АлександровКак-то не встречался с Чубайсом, не разговаривал с ним на эту тему. Вы разговаривали? Вот Вы у него и уточняйте. У меня-то почему справшиваете?Pciha Ivanova"...количество неимущих с 2000-го года уменьшилось почти втрое" - вы писали. Вас и спрашиваю. А Чубайс писал про бедных в своем интаграмме. Вам интересно - зайдите к нему и уточняйте!Александр АлександровВот видите... В моём комменте написано, по сравнению с чем. Вы не удосужились прочитать? Ваши проблемы...Александр АлександровНу что поделать... Работа у них такая - хаять всё российское.Андрей СергеевичА что там российского - инженегры? То что они в этих компаниях разработали - этим компаниям и принадлежит, а вовсе не России. Продаём титан, ага... А зачем, нам титан уже не нужен? Почему не движки, турбины целиком..?Pciha IvanovaТитановые подлодки порезали: Зачем России титан?Андрей СергеевичТитан нужен для турбин и самолётов, ракет. Аэрбас и Боинг закупают его в РФ. Но какой нормальный человек будет продавать конкуренту материалы? Пиндосы ведь не продают России продукцию "двойного назначения", электронщину в частности...Александр НестеровВо-первых не доверили России,а внедряют у себя успехи еще СССР!Заодно и экономят - дешевая рабочая сила в России!Евгений КовальЧуковскийЭто ... истина, кому не ясно?Евгений КовальЧуковскийЭто ... истина, кому не ясно?Александр ДементьевМне неясно. Сейчас почти вся Европа настроена против России + ещё пол мира. Вполне возможно , что навяжут нам войну. А у нас на всех предприятиях, где пасутся зарубежные инвесторы ТОЛЬКО ОТВЁРТОЧНАЯ СБОРКА. И чем воевать прикажете, если военные действия продлятся более полугода? Титановыми палицами? Выход останется только один. Начать ядерную войну. Но в этом случае скорее всего победителей не будет. ... У нас и в мирное то время самолётов не хватает. (цены на билеты взвинтили в несколько раз), а начнись война, все заводы встанут из-за отсутствия комплектующих.Юлия Масловасами себе противоречите)) Ну какая война,если США и страны ЕС давно скупили большинство предприятий постсоветского наследия. Автор очень сильно лукавит))Pciha IvanovaНо ракеты-то остались пока!Рожденный СССРДля ДОЛБОДЯТЛА Александрова Александра - спать иди, чмо тупое. «...русские люди именно работают в этих фирмах, не выезжая из России... Работают люди, получают хорошую зарплату...» На КОГО работают, идиот?!?Александр АлександровДля выкидыша СССР - похмелись, чмо опущенное и выплюнь член изо рта! На кого ты работаешь? Мечтаешь, чтобы все, кто сейчас имеют работу, стали безработными и передохли с голоду? Вспомнил времена, когда все работали на КПСС? Загоревал о тех временах? Хрен тебе по лбу и два сбоку!Pciha IvanovaДа и зарплата "хорошая" по нашим, туземным меркам...Pciha IvanovaО, как интеллигентность вылезла!Pciha IvanovaВынос опасных и грязных производств в колонии - обычная практика: Тут дешевле рабочая сила, нет выплат за загрязнение окружающей среды и практически нет выплат по несчастным случаям. А неудачные Боинги и Аэрбасы сыплются на головы несчастных россиян...АМАлиса МайскаяНу, Вам-то, уважаемая, точно Боинг на голову упал, (судя по комментарию)))Pciha IvanovaА вам, к вашему сожалению, мозги в голову не капнули! В крайнем случае, голубь на голову....АМАлиса МайскаяСудя по Вашей реакции, уважаемая, я не так уж не права)))Андрей СергеевичТы выйди из своего схрона блядина - я тебе враз колумбийский галстук изображу. И выблядкам твоим заодно.Pciha IvanovaА почему, по вашему, "все гражданские самолёты этой марки (Боинг) последние 20 лет разрабатывают там, и испытывают у нас"? Не хочет Боинг, чтобы "цивилизованные люди" видели результаты этих испытаний!АНДРЕЙ МУРАТОВАвтор - полный придурок (((((((((((((((((((((((((((Андрей СергеевичХуже - он капитализдолизатель.Pciha IvanovaПросто автор не понимает, что детали и готовое изделие - разные вещи. И между этими вещами - целая пропасть! Реально, недавно показанные кадры с завода по сборке ракетной электроники показали мне давно знакомые советские микросхемы...Комментировать
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