Глава киевского режима помчался за разрешением использовать страны ЕС для ударов БПЛА по российской территории, которые ранее отказывались давать "добро".
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