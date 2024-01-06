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Этот таинственный мир

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Или гипотеза зоопарка или ничего: новый тревожный ответ на парадокс Ферми

Или гипотеза зоопарка или ничего: новый тревожный ответ на парадокс Ферми

Группа физиков считает, что мы близки к решению парадокса Ферми. Новая статья предлагает свежий взгляд на парадокс Ферми, утверждая, что если мы и дальше не сможем найти доказательств существования развитой инопланетной жизни по мере развития наших технологий, то у нас останется два варианта: гипотеза зоопарка или кроме нас никого нет.

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