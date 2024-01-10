Чтобы стать первой ракеткой России Касаткиной и Кудерметовой нужно выиграть турнир в Аделаиде

Дарья Касаткина или Вероника Кудерметова могут обойти в рейтинге Людмилу Самсонову. Самсонова, ставшая сильнейшей теннисисткой России по классификации WTA в августе прошлого года, сейчас на турнире в Аделаиде потерпела поражение в первом же круге от немки Лауры Зигемунд.
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