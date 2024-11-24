Кравец о 3-матчевой победной серии «Куньлуня»: «Каждый начал жертвовать собой ради команды и отвечать за свои действия на льду» 

Тренер китайского клуба выразил мнение после победы над «Трактором» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Изучали соперника, знали, что это лидер Восточной конференции, что в каждом звене есть хорошие игроки, которые могли решить исход матча.