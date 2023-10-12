Тейлор Грин: республиканцы зашли в тупик с кандидатурой спикера конгресса США

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что члены палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии зашли в тупик, пытаясь определиться с кандидатурой на пост спикера законодательного собрания.
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