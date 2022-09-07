С нами не соскучишься!

8 159 подписчиков

Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Ученые не раз доказывали и убеждали, что курение негативно влияет на весь наш организм. Но порой избавиться от вредной привычки психически не так-то просто и, возможно, человеку просто не хватает мотивации, чтобы начать заботиться о своем здоровье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх