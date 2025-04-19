Никита Джигурда ответил стихами на санкции “просроченного” Зеленского

Никита Джигурда ответил на санкции Зеленского в стихотворной форме. Эпатажный шоумен Никита Джигурда, известный своим взрывным темпераментом, не остался в стороне после введения против него санкций украинскими властями.
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