Любовь, деньги и удача: гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля, кому и в чем повезет Ольга БезродняяГороскоп на неделю с 21 по 27 апреля указывает, что на этой неделе удача, любовь и деньги будут в доступности благодаря Меркурию, Венере и Марсу.