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Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо стальной? Недосток, который сразу перечеркивает все достоинства ПКА

Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо стальной? Недосток, который сразу перечеркивает все достоинства ПКА

Добрый день, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Деловой металл по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов, использующихся в строительстве и ввиду нынешней ситуации самостройщики всё больше и больше обращают внимание на альтернативу.

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