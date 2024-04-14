Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо стальной? Недосток, который сразу перечеркивает все достоинства ПКА

Добрый день, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Деловой металл по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов, использующихся в строительстве и ввиду нынешней ситуации самостройщики всё больше и больше обращают внимание на альтернативу.