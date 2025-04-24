В Петербурге старшее поколение выбирает спорт

Третий открытый петербургский фестиваль спорта, истории и культуры – Кубок вызова «Возраст спорту не помеха» прошел на стадионе «Петровский» Мероприятие организовано по инициативе Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (председатель совета, главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов).
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