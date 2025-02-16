«Всё плыло в глазах»: Шевченко и Смольский выиграли пасьюты и оформили по золотому дублю на Кубке сильнейших в Раубичах

Наталия Шевченко вслед за спринтом выиграла и гонку преследования на Кубке сильнейших в Раубичах. После заключительной стрельбы отечественная биатлонистка уступала Динаре Смольской 12 секунд, однако в итоге опередила соперницу и финишировала с российским флагом.