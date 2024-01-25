Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность издания "Докса"

Генеральная прокуратура России поддержала обращение комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела российского государства и признала нежелательной на территории страны деятельность издания "Докса".
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