Мировое обозрение

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Вот уже эти диванные эксперты. Ну умнее всего Минобороны.  А ты родимый с этим квадрокоптером сам послужить не хочешь...Чего ЭКСТРЕННО не...
  • Зоя Копань
    О каком  нейтральном статусе может говорить этот 98 летний выживший из ума экс-политик Киссенджер? А как насчет бывше...Экс-госсекретарь ...
  • Chilipeper
    Вообще-то, тремя наречиями. Но китайцам простительно)NetEase: Кремль т...

Пентагон предсказал высокую возможность международных конфликтов с участием России и Китая

Пентагон предсказал высокую возможность международных конфликтов с участием России и Китая

В Пентагоне отметили рост рисков международного конфликта с участием великих держав. Об этом перед выпускниками Вест-Пойнта заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, слова которого транслировал Fox News.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх