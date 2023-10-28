Клопиный психоз во Франции, психологи и упадок рациональности

ВЛАДИМИР ЛАПИН

да насчёт учёбы гейропы и пиндосии нас, вспомнились истории из моей трудовой жизни. В конце 70 г.г. 20 века, работал в г. Тында Амурской обл. на БАМе, ну вот как то привезли к нам немцы из ФРГ бурильную установку диаметром около метра и для показа и рекламы решили нашим спецам из СМП Тындатрансстрой показать как она хорошо работает и начали бурить недалеко от речки под горой на песке бурение, через метров 15 раздался треск и буровую заклинило, нач. СМП вызвал меня, я приехал глянул и выразился ненормативной лексикой, типа какой придурок выбрал этот участок для бурения, наверху скалистая гора, с неё тысячи лет скатываются обломки, рядом речка, эти обломки при таянии льдов и снега, дождей, заносит песком, кто эту фигню придумал, переводчик переводил немцам, ну ясно без мата, те начали оправдываться, что не продумали сразу ситуацию ит.д. и т. п. вот нужно бы как то спуститься в скважину посмотреть сфотографировать, можно ли достать бур, а то он очень дорогой. Я позвонил в местную пож. часть вызвал машину с 3 -х коленнной лестницей, немцы обрадовались, дали фотоапарат электронный для снимков, ребята приехали. развернули и спустили туда лестницу, сказали мне что долго находиться тут не могут, я немцам это сказал, они стоят переглядываются, потом говорят мы не можем туда спуститься, опасно, ну тут я опять выразился......, ага вам себя жалко, а вот русского ваню нет, короче взял с них 1000 руб., провёл инструктаж по ТБ. боец спустился, сделал фото и они уехали, я тоже нач. сказал что не могу смотреть на эти немецкие рожи и тоже уехал. Второй случай в начале 90г. с пиндосами, я работал на кож. заводе приехал америкос с предложением заключить договор о поставке продукции в америку, но нужна продукция з-да для показа и рекламы, гл. инженер вызвал меня, объяснил ситуацию, что нужно загрузить 3-х тонный контейнер с нашей продукцией и привезти его на сортировочную станцию его погрузят на поезд и отправят в америку. Я гл.инженеру объясняю, что это нереально, смена закончилась ребята в душевой, потом переоденутся и по домам. Всё это происходило в кабинете директора з-да, переводчик американцу переводил мои слова, тот уже почти отказался от своих планов, но меня попросил директор и гл.инженер что нибудь придумать, я подумал, прикинул, попросил денег наличных 1000 руб. и 5 литровую банку этилового спирта, зашёл в раздевалку объяснил ребятам что нужно сделать, оплата для десяти чел. по 100 руб. каждому и по стакану спирта, через 15 минут контейнер загрузили, поставили на машину и отправили на контейнерную станцию. Я взял документы и пошёл к директору, захожу, предъявляю ему документацию и говорю машина уже уехала на станцию с продукцией. Нужно было видеть мордочку этого американца с открытым ртом и выпученными глазами!!