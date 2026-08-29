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Царьград

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На Украине зреет бунт? Полки в магазинах пустые, настроение на нуле. К чему это приведёт?

На Украине зреет бунт? Полки в магазинах пустые, настроение на нуле. К чему это приведёт?

В Киеве начались перебои с поставками продуктов. В местных магазинах закончились крупы и зелень, киевляне жалуются, что им стало сложнее приобрести и корма для животных.

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