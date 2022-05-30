БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Правящие элиты Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы

Правящие элиты Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы

Айнур Курманов.   На следующий же день после проведения Евразийского экономического форума, который прошёл в Бишкеке, сразу в трех бывших советских республиках отключили вещание российских телеканалов, а именно – в Киргизии, Туркмении и Казахстане.

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