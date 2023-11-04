Новый сезон шоу «Аватар» превратится в цифровую сказку

Среди новых персонажей — Василиса Прекрасная, Золушка, Соловей-разбойник Во втором сезоне шоу «Аватар» поклонники проекта снова окажутся на границе обычного мира и реальности, созданной цифровыми технологиями.
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