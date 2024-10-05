Уличные программы Центра национальных конных традиций на ВДНХ посетили 120 тысяч человек

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ завершился сезон мероприятий под открытым небом. С мая по сентябрь включительно здесь проходили фестивали, выступления всадников, турниры по конкуру, шоу-выставки.
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