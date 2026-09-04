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Татар-информ

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Эксперт рассказала, как сделать модными элементы национальных костюмов

Эксперт рассказала, как сделать модными элементы национальных костюмов

Чтобы национальные элементы в одежде стали модными, над ними должны серьезно потрудиться современные дизайнеры и модельеры.

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