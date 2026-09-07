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Регионы России

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Илья Геркус назвал Андрея Мостового самым опытным игроком «Локомотива»

Илья Геркус назвал Андрея Мостового самым опытным игроком «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» охарактеризовал переход полузащитника Андрея Мостового из «Зенита» в московскую команду как укрепление состава железнодорожников.

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