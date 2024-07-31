Al Jazeera: ликвидация лидера политбюро ХАМАС Хании выгодна Нетаньяху

Ликвидация лидера политбюро палестинского движения ХАМАС может быть выгодна премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, поскольку такое развитие событий погружает регион в "хаос", что позволит ему сохранить свою власть.
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