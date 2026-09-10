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Царьград

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В Краснодаре дебошир с Волгоградской области арестован на 15 суток

В Краснодаре дебошир с Волгоградской области арестован на 15 суток

В Краснодаре задержан 45-летний уроженец Волгоградской области, устроивший дебош на улице Шевелёва. Участковые уполномоченные полиции составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве, проинформировали в пресс-службе городского управления полиции.

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