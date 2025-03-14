НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

Жена Карпина о работе Валерия в сборной после ухода из «Ростова»: «Не могу сказать, что стало больше свободного времени. Он постоянно в кабинете в РФС, ходит на собрания»

— Как Карпин себя чувствует после ухода из «Ростова»? У него больше свободного времени появилось? Как вообще это расставание произошло? — На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх