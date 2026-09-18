Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский попытался успокоить европейскую общественность, бравируя статистикой общего количества самолетов у стран Запада, якобы гарантирующих ему полное превосходство над Москвой: у России – 860 машин, у ЕС – 1600, у НАТО – 4500 бортов, а новейших истребителей пятого поколения у.
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