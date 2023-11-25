Правоохранительные органы отреагировали на сообщения о вооружённом мужчине в Смоленске

«С ножом! - Лично видела. Хотя всегда спокойный был». На место выехал наряд смоленской полиции Правоохранительные органы отреагировали на сообщения смолян о появлении некоего гражданина, вооружённого холодным оружием, в микрорайоне Гнёздово областного центра и в одноимённом посёлке Смоленского района.
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