Правоохранительные органы отреагировали на сообщения о вооружённом мужчине в Смоленске

«С ножом! - Лично видела. Хотя всегда спокойный был». На место выехал наряд смоленской полиции Правоохранительные органы отреагировали на сообщения смолян о появлении некоего гражданина, вооружённого холодным оружием, в микрорайоне Гнёздово областного центра и в одноимённом посёлке Смоленского района.