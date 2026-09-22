30 участников Международного фестиваля молодежи из разных стран познакомились с культурой и традициями Ивановской области

В Ивановской области прошла региональная программа для участников Международного фестиваля молодежи. В течение нескольких дней иностранные гости знакомились с историей, культурой и традициями региона, посетили знаковые места Ивановской области и поучаствовали в образовательной и проектной программе.
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