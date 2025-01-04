Atari в очередной раз продает свои классические игры — теперь в портативном фо...

Atari в очередной раз продает свои классические игры — теперь в портативном форматеAtari совместно с My Arcade представили новую портативную игровую консоль Gamestation Go, которая стала обновлённой версией прошлогодней Gamestation Portable.
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