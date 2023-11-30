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Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален»

Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален»

Вчера Беллингем оформил 1+1 в матче Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). В 16 играх после перехода в мадридский клуб у него 15 голов и 4 результативные передачи.

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