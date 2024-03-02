"Всё прошло очень уныло, без огонька": Как"Всё прошло очень уныло, без огонька": Как оппозиция хотела раскачать ситуацию с погребением Навального* Навального*

Сегодня тело усопшего оппозиционера Алексея Навального* было предано земле, и эпопея длившаяся с 16 февраля, наконец подошла к своему закономерному финалу.
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