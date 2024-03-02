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"Всё прошло очень уныло, без огонька": Как"Всё прошло очень уныло, без огонька": Как оппозиция хотела раскачать ситуацию с погребением Навального* Навального*

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Комментарии
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Алексей Камышов
Действительно, КТО ЭТО?! 😂😂😂
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2 час.
Алексей Сафронов
Враги России, из лжеца и провокатора попытались ещё при жизни сделать борцом с &quot;путинским режимом&quot;. Естественно не получилось сделать &quot;из дерьма конфетку&quot;. Увы - не получилось!
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2 час.
ct
cto talykova
Не тянет он на героя революционера. Был обыкновенный жулик на довольствии у врагов России. Жалко мать. Для неё дитятко, даже не путёвое- это смысл жизни. Неправильно, когда дети умирают раньше родителей. Дай ей бог терпения и успокоения.
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1 час.

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