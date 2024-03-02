"Всё прошло очень уныло, без огонька": Как"Всё прошло очень уныло, без огонька": Как оппозиция хотела раскачать ситуацию с погребением Навального* Навального*

Враги России, из лжеца и провокатора попытались ещё при жизни сделать борцом с "путинским режимом". Естественно не получилось сделать "из дерьма конфетку". Увы - не получилось!

ct

cto talykova

Не тянет он на героя революционера. Был обыкновенный жулик на довольствии у врагов России. Жалко мать. Для неё дитятко, даже не путёвое- это смысл жизни. Неправильно, когда дети умирают раньше родителей. Дай ей бог терпения и успокоения.