Статья газеты The Wall Street Journal, в которой Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного называют организатором подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", является одним из шагов к отстранению Зеленского от власти.
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