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Спички - не игрушка

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Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"

Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"

© Belkin Sergey news.ru/Globallookpress Если быть совсем точными, актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратилась к властям, поддерживая речь Андрея Андреевича Медведева – публициста, депутата и вице-спикера Мосгордумы.

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