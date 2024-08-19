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Можно ли умереть, если объесться шоколадом?

Можно ли умереть, если объесться шоколадом?

Все мы знаем, что все должно быть в меру, особенно если речь идет о вредных продуктах питания. Конечно, от пары конфет еще никто не умер, но постоянное употребление сладкого может плачевно сказаться на здоровье.

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