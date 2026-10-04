ОПЕК+ оставил без изменений политику нефтедобычи в ноябре

ОПЕК+ сохранила целевые показатели добычи нефти на ноябрь без изменений. Участники альянса также выразили обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру, которые создают дополнительные риски для мировых поставок и усиливают волатильность нефтяного рынка.