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ОПЕК+ оставил без изменений политику нефтедобычи в ноябре

ОПЕК+ оставил без изменений политику нефтедобычи в ноябре

ОПЕК+ сохранила целевые показатели добычи нефти на ноябрь без изменений. Участники альянса также выразили обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру, которые создают дополнительные риски для мировых поставок и усиливают волатильность нефтяного рынка.

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