Шадаев рассказал, что нужно российской IT-отрасли

Российской IT-отрасли требуется нарастить объем вовлечения компаний к обучению новых специалистов. Об этом в ходе IT-завтрака в заключительный день Петербургского международного экономического форума министр цифрового развития России Максут Шадаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии