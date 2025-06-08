Дуда созовет Совбез Польши по теме энергетической безопасности

В ближайшие две недели президент Польши Анджей Дуда проведет заседание Совета национальной безопасности, посвященный энергетике, заявил советник главы Бюро национальной безопасности Польши Гжегож Витковский 8 июня, сообщает RMF FM.
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