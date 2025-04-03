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Юрист Рыбакова: за выход на работу в майские праздники могут заплатить больше

Юрист Рыбакова: за выход на работу в майские праздники могут заплатить больше

Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

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