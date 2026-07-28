На текстильных фабриках внедрят 2 000 человекоподобных роботов для ускорения и оптимизации производства

Человекоподобный робот загружает ящики на заводе Siemens в Эрлангене / © Siemens Китайский производитель промышленного швейного оборудования Jack Technology совместно с Siemens работает над интеграцией искусственного интеллекта, цифрового проектирования и гуманоидной робототехники в производство одежды.