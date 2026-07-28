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На текстильных фабриках внедрят 2 000 человекоподобных роботов для ускорения и оптимизации производства

На текстильных фабриках внедрят 2 000 человекоподобных роботов для ускорения и оптимизации производства

Человекоподобный робот загружает ящики на заводе Siemens в Эрлангене / ©  Siemens Китайский производитель промышленного швейного оборудования Jack Technology совместно с Siemens работает над интеграцией искусственного интеллекта, цифрового проектирования и гуманоидной робототехники в производство одежды.

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