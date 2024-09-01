Минспорт сообщил, что уровень обеспеченности регионов России объектами спорта достиг 64,5%

Об этом сообщило Министерство спорта России. «Два года назад это показатель составлял 61%. Улучшение показателя стало возможным, в том числе, благодаря реализации двух федеральных проектов: «Спорт — норма жизни» и «Бизнес‑спринт (Я выбираю спорт)», – говорится в сообщении.