«Многоходовочка» телефонных мошенников оставила липецкую бабушку без 2 млн руб

Телефонные мошенники виртуозно, если такое определение применимо к грязному преступлению, вытянули огромную сумму денег у бабушки из Липецка, оставили её без автомобиля и уже хотели принудить к продаже квартиры.
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