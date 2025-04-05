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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

«Многоходовочка» телефонных мошенников оставила липецкую бабушку без 2 млн руб

«Многоходовочка» телефонных мошенников оставила липецкую бабушку без 2 млн руб

Телефонные мошенники виртуозно, если такое определение применимо к грязному преступлению, вытянули огромную сумму денег у бабушки из Липецка, оставили её без автомобиля и уже хотели принудить к продаже квартиры.

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