Бывший вице-премьер Сербии Шешель заявил о новых обвинениях МУС против него

Лидер Сербской радикальной партии (СРП), бывший вице-премьер страны Воислав Шешель заявил, что Международный уголовный суд (МУС), который находится в Гааге, выдвинул новые обвинения против него и его соратников.
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