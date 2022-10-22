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Месси получил самую высокую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe и Le Parisien за матч с «Аяччо» – 8. Мбаппе – второй

Лионель Месси получил самые высокие оценки в матче за «ПСЖ». 35-летний аргентинец, отдавший два голевых паса на Килиана Мбаппе и забивший с передачи француза, получил от Le Parisien и L’Equipe по 8 баллов.

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