В Петербурге разыскивают автора открытки с оскорблением президента

В Петербурге было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма из-за новогодней открытки с проукраинскими лозунгами и оскорблениями в адрес российского президента, сообщает АН «Оперативное прикрытие» 31 декабря.
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