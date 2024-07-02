Забастовка диспетчеров в аэропорту Анталии продлится до середины июля

Диспетчеры замедлили работу, что вызвало задержки и отмену рейсов. В связи с этим растут недовольство туристов и финансовые потери воздушной гаваниЗабастовка в аэропорту Анталии продолжится до середины июля.
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